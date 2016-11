World of Tanks – Höhere Auflösung mit der PlayStation 4 Pro

World of Tanks ist bereit für die PlayStation 4 Pro. Die Spieler erwartet eine grafisch noch beeindruckendere Version des Titels mit höherer Auflösung und Unterstützung der High Dynamic Range (HDR) bei gleicher und stabiler Bildrate, so heißt es von Wargaming. Dadurch wirken die Panzer und die Spielumgebung auf der leistungsvolleren PlayStation noch lebhafter und realistischer.

Zusammen mit neuen Grafiken und Effekten auf allen Karten mit ihren unterschiedlichen Terrains entsteht so eine eindrucksvolle Inszenierung, die die Spieler weltweit noch tiefer in die taktischen Gefechte eintauchen lässt. Die Arbeit der Entwickler bei Wargaming Chicago-Baltimore sorgt dadurch für die grafisch wohl schönste Konsolen-Spielerfahrung für alle Kommandanten der PlayStation 4 Pro.

„Wargaming versucht immer an vorderster Front in Sachen neuer Gaming-Technologie zu stehen“, so TJ Wagner, Executive Producer von World of Tanks auf Konsole. „Die PS4 Pro ist das perfekte Beispiel dafür, dass wir unsere Spiele auf so vielen Plattformen und für so viele Spieler wie nur möglich anbieten. Wir freuen uns darauf, die PS4 Pro-Version von World of Tanks zur Verfügung zu stellen und sind gespannt, was uns noch so alles in Zukunft erwartet.“