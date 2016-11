Nintendo Classic Mini – Heutiger Release erweckt die 80er zu neuem Leben

Nintendo-Fans brechen ab sofort zu einer Zeitreise in die glorreichen Gründerjahre des Videospiels auf – oder entdecken eine ganze Generation klassischer Spiele-Hits völlig neu. Denn heute startet in Europa der Verkauf des Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System. Einsteiger wie auch langjährige Fans des Videospiels dürfen sich auf nicht weniger als 30 Bestseller-Titel von damals freuen – mit modernen Features von heute: darunter Bild-Modi in brillantem HD und mehrere Speicherpunkte.

Auf der Miniaturausgabe von Nintendos berühmter, erster TV-Konsole NES sind gleich 30 Spiele vorinstalliert. Deren Originale sind alle in den 80er und 90er Jahren erschienen, darunter Kult-Titel wie Donkey Kong, Metroid, The Legend of Zelda, Super Mario Bros. und Kirby’s Adventure. Auf dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System lässt sich jeder davon über das mitgelieferte HDMI-Kabel in flüssigen 60 Hz und ohne schwarze Balken abspielen. Retro-Look und moderne Technologie verbinden sich vor allem in den drei wählbaren Bild-Modi in HD: Die Spieler können sich z.B. für das Seitenverhältnis 4:3 entscheiden, für das NES-Spiele ursprünglich konzipiert waren, einen Originalauflösung-Modus der ihnen auf dem Bildschirm jeden Pixel als perfektes Quadrat anzeigt, und den CRT-Modus, der die typischen Scanlines alter Röhrenfernseher simuliert.

Zudem lassen sich die Spiele jederzeit abspeichern. Die Enttäuschung eines „Game Over“ aus der Frühzeit des Videospiels gehört somit der Vergangenheit an, wenn der Spieler denn möchte. So muss niemand den Verlust von Passwörtern oder bereits erreichten Spielständen befürchten. Pro Titel gibt es vier Speicherpunkte – insgesamt also 120 für alle Spiele. So können entweder vier Spieler aus einer Familie ihre Spielstände je einmal oder ein Spieler ihn gleich mehrmals pro Spiel festhalten.

Ob es um die Wiederentdeckung alter Lieblingsspiele geht oder darum, den Reiz der frühen NES-Titel zum ersten Mal zu spüren – die Sammlung auf der neuen alten Konsole dürfte für jeden genau das Richtige bereithalten: legendäre Abenteuer, kultige Jump & Runs, populäre Spielhallen-Klassiker und vieles mehr.

Die komplette Liste der enthaltenen Spiele:

Balloon Fight

BUBBLE BOBBLE

Castlevania

Castlevania II: Simon’s Quest

Donkey Kong

Donkey Kong Jr.

DOUBLE DRAGON II: THE REVENGE

Dr. Mario

Excitebike

FINAL FANTASY

Galaga

GHOSTS‘N GOBLINS

GRADIUS

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Mario Bros.

MEGA MAN 2

Metroid

NINJA GAIDEN

PAC-MAN

Punch-Out!! Featuring Mr. Dream

StarTropics

SUPER C

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Tecmo Bowl

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Die Spiele von gestern mit der Technologie von heute – das dürfte langjährige Nintendo-Fans ebenso begeistern wie Neueinsteiger, wenn heute das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainmentsystem in den Handel kommt.

