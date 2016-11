Wie Bandai Namco bekannt gegeben hat, wurden bereits mehr als 1,4 Millionen Einheiten des Actionspiels Dragon Ball: Xenoverse 2 an den Handel ausgeliefert. Das Spiel erschien am 25.Oktober in den USA, am 28.Oktober In Europa und am 2.November 2016 in Japan für Playstation 4, Xbox One und PC.

Quelle: Bandai Namco