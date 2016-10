Neben dem heutigen Ankündigungstrailer zu Nintendos NX ist auch neues Gameplaymaterial zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild aufgetaucht. Zu sehen ist Link in der offenen Spielwelt, die ein eigenes Wetter zu haben scheint.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild erscheint im März 2017 als Launch-Titel der NX und für Wii U.

Quelle: Youtube (任天堂ホームページ)