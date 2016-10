Mafia 3 – 2K kündigt „Nobody Wants to Die“ von Ice Cube und DJ Shadow an

2K und Hangar 13 kündigten an, dass Ice Cube und DJ Shadow einen Original-Song speziell für den heute veröffentlichten Mafia III Revenge-Trailer geschrieben haben. Mafia III, das spannende Drama um das organisierte Verbrechen in der offenen Welt von New Bordeaux im Jahre 1968, erscheint morgen für die PS4, Xbox One und Windows PC.

Ice Cubes und DJ Shadows „Nobody Wants to Die“ ist ein Original-Song, der die Atmosphäre und Stimmung von Mafia III und dem Rachefeldzug des Protagonisten Lincoln Clay gegen die italienische Mafia in New Bordeaux von 1968 perfekt einfängt. Der gesamte Text von „Nobody Wants to Die“ sowie ein Kommentar von Ice Cube sind über Genius auf https://genius.com/Ice-cube-nobody-wants-to-die-lyrics erhältlich.

Die Standardedition sowie die limitierten Deluxe- und Collector’s Editionen von Mafia III können vorbestellt werden. Die Mafia III Deluxe Edition wird digital und physisch in limitierter Auflage nur bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein und enthält sowohl das Spiel als auch Zugang zu weiteren nach der Veröffentlichung herunterladbaren Inhalten, darunter der Season Pass. Die Mafia III Collector’s Edition öffnet mit zahlreichen physischen und digitalen Objekten ein Fenster in die Bilder und Klänge des New Bordeaux von 1968, darunter den offiziellen Soundtrack und die Originalmusik aus dem Spiel auf 180g Vinyl, ein Sammel-Artbook, Kunstdrucke und mehr. Alle Vorbesteller einer beliebigen Edition von Mafia III bei teilnehmenden Einzelhändlern erhalten den Family Kick-Back-Bonus mit drei exklusiven Fahrzeug- und Waffengeschenken im Lieutenant-Stil, die den Spielern bei Verkaufsstart zur Verfügung stehen.

Mafia III ist ab morgen für PS4, Xbox One und Windows PC erhältlich. Mafia III hat von der USK Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten.

Quelle: Pressemeldung