Gewinnspiel – Wir verlosen 1x House of Cards: Die komplette vierte Staffel (DVD)

In ihrem Bemühen sich weiter von Francis (K. Spacey) zu emanzipieren, verfolgt Claire (R. Wright) nunmehr eigene politische Ziele, für die sie auch sogleich die Wahlkampfexpertin LeAnn Harvey (N. Campbell) ins Boot holt. Tatsächlich gelingt es ihr einen Deal zu verhandeln, der ihr erstes politisches Amt bedeuten könnte, doch Francis will Claire als die First Lady an seiner Seite und torpediert ihre Arbeit wo er nur kann. Nicht Willens klein beizugeben, stellt sie ihn vor ein Ultimatum: Entweder setzt er alle Hebel in Bewegung, um Claire zu seiner Vizepräsidentin zu machen oder sie reicht die Scheidung ein. Jedoch wurde unterdessen Lucas Goodwin (S. Arcelus) vorzeitig aus der Haft entlassen und da niemand bereit ist, seinen Anschuldigungen gegen Präsident Underwood Glauben zu schenken, beschließt er ein Attentat auf Francis zu verüben, was diesen schwer verletzt in ein Koma wirft und den Streit mit seiner Frau ad acta legt. Statt zu trauern, ergreift Claire die Chance, ihre eigene Politik und guten Ruf in den entsprechenden Kreisen zu etablieren und tatsächlich willigt auch Francis, kurz nach seiner knappen Rettung, ein, sie zu unterstützen. Doch um das erste regierende Ehepaar der USA zu werden, gilt es ein paar weitaus raffinierter Intrigen zu spinnen, als bislang, zumal sich aus den Reihen der Republikaner mit dem New Yorker Gouverneur Will Conway (J. Kinnaman) ein ernst zu nehmender Konkurrent erhebt, der selbst einige clevere Winkelzüge parat hat und den Underwoods für die nächste Legislaturperiode ernsthaft gefährlich werden könnte…

Passend zum Release verlosen wir zusammen mit Sony Pictures Home Entertainment einmal die DVD.

Das sind die Preise:

Gewinner 01: 1x die House of Cards: Die komplette vierte Staffel als DVD

Was muss ich tun?

Du schreibst in die Kommentare unterhalb dieses Beitrages (ohne Anmeldung!!!), welchen Film du mit Kevin Spacey am besten findest.

Die Teilnahmebedingungen:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Sony Pictures Home Entertainment für die Bereitstellung der Preise.