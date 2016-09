Disney Magical World 2 – Abenteuer mit über 100 Comic-Helden

Einmal in einem Schloss leben, berühmte Comic-Helden treffen und packende Abenteuer erleben – für alle Nintendo-Fans kann dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Am 14. Oktober erscheint Disney Magical World 2 für die mobilen Konsolen der Nintendo 3DS-Familie in Europa. In diesem neuen, fantastischen Abenteuer erkunden die Spieler ein riesiges Schlossgelände. Sie entdecken mit Prinzessin Elsa und Schneemann Olaf das eisig glitzernde Königreich Arendelle. Sie tauchen mit der kleinen Meerjungfrau Arielle in ihr magisches Unterwasserreich ein und erkunden viele weitere Welten, die von Walt Disney’s größten Filmklassikern inspiriert sind. Insgesamt freunden sie sich mit über 100 der beliebtesten Comic-Charaktere an und genießen das bunte Leben auf dem Schlossgelände.

Bevor sie die Reise in Disney Magical World 2 antreten, erschaffen die Spieler zunächst ihre eigenen Avatare oder ziehen mit ihren schon bestehenden Mii-Charakteren in die kleine Stadt auf dem Schlossgelände um. Zu ihren Nachbarn dort gehören Micky und Minnie Maus, Goofy, Donald Duck und viele weitere vertraute Gesichter. Auf dem Schlossgelände finden sie zahlreiche Geschäfte sowie die Tore zu sechs Disney-Welten. Vier davon sind brandneu und orientieren sich an den Kino-Hits Die Eisköngin – Völlig unverfroren, Schneewittchen und die sieben Zwerge, Lilo & Stitch sowie Arielle, die Meerjungfrau.

Sobald sie sich ein wenig eingelebt haben, dürfen die Spieler alle sechs Welten völlig frei durchstreifen. Sie sind ihren neuen Nachbarn behilflich und dürfen sich in jede Menge lustige Aktivitäten stürzen. Beispielsweise können sie nützliche Gegenstände herstellen, surfen gehen oder einfach ihre neue Wohnung einrichten. Oder wie wäre es damit, ein eigenes Café zu eröffnen, in dem man alles bestimmen kann? Das reicht von der Speisekarte über das Dekor und die Möblierung im Disney-Stil bis zur Kleidung der Angestellten und zum Musikprogramm. Wenn der Laden erst einmal brummt, kann man Partys geben, zu denen die Disney-Helden als Stargäste erscheinen. Je weiter die Spieler in Disney Magical World 2 kommen, desto mehr Gegenstände und Dekorationen spielen sie sich frei. Neugierige, die mit einem Umzug auf das Schlossgelände liebäugeln, machen sich am besten gleich ein Bild davon – in dem Video A Wonderful Life, das heute auf YouTube Premiere feiert.

Zu den virtuellen Welten von Disney Magical World gehören unter anderem Hawaii aus Lilo & Stich, der Hundertmorgenwald aus Winnie Puuh oder das Königreich Arendelle aus Die Eiskönigin – Völlig unverfroren. In allen sechs Spielwelten gilt es insgesamt mehr als 100 Abenteuer zu bestehen. Um ihren Disney-Freunden beizustehen, können die Spieler mit einem Zauberstab mächtige Gegner bannen und somit besiegen. Zur Entspannung dürfen sie Winnie Puuh und seinem Freund Rabbit beim Säen und Ernten helfen. Dabei können sie durch Kreuzungen seltene Pflanzen und Gemüsesorten züchten.

Eine Neuerung in Disney Magical World 2 sind die Magischen Träume. Wenn sich ihre Mii-Charaktere schlafen gelegt haben, können die Spieler Traumpuzzles vervollständigen und werden dafür mit speziellen, an bunte Paraden erinnernde Events belohnt. Die fehlenden Puzzleteile erhalten sie, wenn sie sich mit Bewohnern des Schlossgeländes unterhalten oder indem sie ihre Funkelsteine eintauschen, die sie im Verlauf der zahlreichen Abenteuer sammeln können.

Mehrspieler-Varianten und Online-Funktionen machen den Spaß an Disney Magical World 2 perfekt. Die lokale Kommunikation der Nintendo 3DS-Konsole ermöglicht es den Spielern, sich gegenseitig zu besuchen. Auch die StreetPass-Funktion erlaubt es, sich auf dem Schlossgelände eines anderen Spielers umzusehen. Wer diese Spielmodi nutzt, verdient sich damit Medaillen, die man im Hauptmodus wiederum gegen wertvolle Gegenstände eintauschen kann. Obendrein feiern die Bewohner des Schlossgeländes je nach Jahreszeit immer wieder unterschiedliche Feste, bei denen sich zusätzliche Medaillen ergattern lassen.

Und schließlich gibt es noch ein kleines Bonbon für alle, die Daten aus dem Vorgänger-Spiel Disney Magical World auf ihrem Nintendo 3DS gespeichert haben: Wenn sie auf derselben Konsole auch Disney Magical World 2 spielen, erhalten sie einen Goldenen Ballon und einen Gutschein für das virtuelle Restaurant Ducks. Für alle Disney- und Nintendo 3DS-Fans, kann es ab 14. Oktober nur noch eines geben: Umzugskartons packen und auf in das Schloss!

