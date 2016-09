Crytek – Neue VR-Labs entstehen in Universitäten in Asien, Europa und Nord Amerika

Aufgrund weiterhin steigender Nachfrage nach qualifizierten Virtual Reality-Ausbildungsstätten, hat VR First von Crytek die Zusammenarbeit mit zwölf neuen Instituten aus aller Welt bekannt gegeben. Insgesamt hat VR First seit seiner Gründung Anfang des Jahres Partnerschaften mit 26 Bildungsstätten geschlossen. Die Partneruniversitäten eröffnen VR First-Labs und ermöglichen ihren Studierenden damit einen Zugang zu den aktuellsten VR-Entwicklungstools und Anleitung durch ein Netzwerk von Vorreitern aus der Industrie und führenden Technologieanbietern. Mit den zwölf neuen Mitgliedern ist VR First in Asien und insgesamt fünf weiteren Ländern angekommen. Die vollständige Liste der neuen Partner umfasst: Dania Academy of Higher Education (Dänemark); Hochschule Darmstadt (Deutschland); Doña Ana Community College (USA); Universität Hamburg (Deutschland); Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Deutschland); Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (Deutschland); International School Of Design – Rubika (Frankreich); Middle East Technical University (Türkei); NHTV Breda University of Applied Sciences (Niederlande); Sogang University (Südkorea); State University of New York at Oswego (USA); VIGAMUS Academy (Italien).

