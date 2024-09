Vorschau: Tiny Bookshop – Cozy-Game verzaubert Besucher (gamescom 2024)

Tiny Bookshop ist ein entspanntes Story- und Management-Spiel des Entwicklers neoludic games, das vom Publisher Skystone Games herausgebracht wird. Während sehr viele Besucher das Spiel bereits auf der gamescom 2024 angespielt haben, haben wir die Gelegenheit genutzt und uns ein bisschen mit dem Entwickler unterhalten.

Euer Tiny Bookshop in Bookstonbury

Doch zuerst einmal zum Inhalt des Spiels: In Tiny Bookshop betreibt ihr euren eigenen kleinen Bücherladen auf vier Rädern. Mit diesem könnt ihr euch an verschiedene Standorte in der kleinen Küstenstadt Bookstonbury stellen und die bücherliebenden Einwohner näher kennenlernen. Dazu bestückt ihr euren Anhänger jeden Tag mit einer neuen Bücherauswahl und bietet sie zum Verkauf an. Dabei solltet ihr bei der Auswahl der mitgenommenen Bücher auch auf jeden Fall auf den Standort achten, denn dieser hat Einfluss auf eure Kundschaft. Während eurer Öffnungszeiten kommen dann verschiedenste Kunden in euren Laden und finden sich oft selbst zurecht, sodass ihr euch als Verkäufer auch mal entspannt zurücklehnen könnt. Doch manchmal ist auch euer Bücherwissen gefragt, denn manche Kunden hätten gerne eine Buchempfehlung. Ihr solltet also eure Kunden und eure Bücher ein wenig kennen, um hier eine gute Entscheidung zu treffen.

Doch nicht nur der Verkauf von Büchern ist eure Aufgabe. Außerhalb der Öffnungszeiten könnt ihr euren Bücherladen nämlich individuell gestalten. Mit verschiedenen Dekoartikeln könnt ihr den Wagen nach eurem Geschmack gestalten und ihm so eure persönliche Note verleihen.

Wer nun denkt, dass das alles war, was Tiny Bookshop zu bieten hat, der irrt sich. Neben dem Management-Aspekt des Spiels kommt zudem noch spannende Geschichten rund um die Küstenstadt und ihre Bewohner hinzu. Lerne also die verschiedenen Charaktere kennen und lieben und werde selbst zu einem Einwohner von Bookstonbury.

Was hinter Tiny Bookshop steckt

Hinter Tiny Bookshop steckt ein kleines Team an Entwicklern und Künstlern, die das Spiel mit merklich viel Liebe gestaltet haben. Die Idee zu Tiny Bookshop entstand bereits 2019 während eines Auslandssemesters in Neuseeland. Während er eine schwierige Zeit durchmachte, entdeckten Entwickler David und Raven (verantwortlich für Artstil & Musik) einen kleinen Buchladen, der als Inspiration für die Entwicklung von Tiny Bookshop diente. Im Rahmen des Abschlussprojekts seines Studiums konnte er dann diese Idee mit einfließen lassen und mit der anschließenden Gründung seines Studios weiter ausbauen. Das Ergebnis präsentierte neoludic games zuletzt auf der gamescom 2024, auf der es sehr viele interessierte Spieler anlockte.

Neben der einzigartigen Idee und der ruhigen Atmosphäre des Spiels überzeugt auch der Grafikstil. Um den richtigen Look für Tiny Bookshop zu finden, durchsuchte das Team, passend zum Titel, verschiedene Kinderbücher, deren Zeichenstile letzten Endes als Inspiration für den handgezeichneten Stil dienten.

Wer neugierig auf Tiny Bookshop geworden ist, der kann aktuell die Demo auf Steam anspielen und sich selbst einen ersten Eindruck des Spiels verschaffen. Der Full-Release des Spiels wird im nächsten Jahr erwartet.

