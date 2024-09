Vorschau: Atomfall – Ausblick auf das postapokalyptische Abenteuer von Rebellion (gamescom 2024)

Kurz nach der Ankündigung konnten wir bereits einen ersten Blick auf das neue Spiel Atomfall werfen. Mit den erfolgreichen Spielen wie Sniper Elite-Reihe und Zombie Army konnten die Entwickler bislang ziemlich gut punkten. Der kommende Action-Survival-Titel versetzt die Spieler in ein postapokalyptisches Großbritannien, das fünf Jahre nach einer verheerenden Atomkatastrophe spielt – also ein etwas anderes Setting als bisher von Rebellion gewohnt. Wir durften auf der Messe knapp 40 Minuten selbst den Controller in die Hand nehmen und die Demo erleben. Unseren Eindruck lest ihr hier.

Ein Blick in das verstrahlte Großbritannien

Atomfall entfaltet seine düstere Atmosphäre in der fiktiven Quarantänezone rund um Windscale, einer Stadt im Norden Englands, die durch eine katastrophale Atomreaktorexplosion nahezu ausgelöscht wurde. Das Spiel basiert auf den realen Ereignissen der Windscale-Katastrophe von 1957, nimmt sich jedoch künstlerische Freiheiten, um eine noch bedrückendere Version der Katastrophe darzustellen. Die Welt von Atomfall ist geprägt von verfallenen Städten, gespenstischen Ruinen und einer feindlichen Umgebung, die die Überlebenden bis an ihre Grenzen fordert.

In der präsentierten Demo in Köln wurden wir in die weitläufige Open World von Atomfall entlassen. Unser Abenteuer begann stilecht mit einem Anruf an einer knallroten Telefonzelle, der uns eine kryptische Mission übermittelte: das Sperrgebiet verlassen und dabei möglichst nicht sterben. Die Erkundung dieser verstrahlten Welt entpuppte sich als komplex und herausfordernd.

Das Open-World-Design von Atomfall bietet eine Mischung aus menschlichen Überlebenden, Banditen, seltsamen Kultisten und aggressiven Robotern. Die Navigation erfolgt größtenteils durch direkte Hinweise von NPCs, da die Karte in der Demo keine detaillierten Wegmarkierungen oder Icons bietet. Dies erhöht die Realitätsnähe, kann aber auch die Orientierung erschweren, insbesondere wenn man sich in den dichten Wäldern und felsigen Gegenden bewegt. Hier bleibt abzuwarten, was die finale Version am Ende mitbringt.

Survival trifft auf Action

Im Vergleich zu anderen Titeln mit Survival-Charakter ist Atomfall eher leicht in Bezug auf Überlebensmechaniken. Das Spiel erfordert weder Schlaf noch regelmäßige Nahrungsaufnahme, bietet aber ein Crafting-System, das es den Spielern ermöglicht, Gegenstände für den Überlebensalltag zu basteln. Die Suche nach Materialien und Bauplänen wird durch den Einsatz eines Metalldetektors unterstützt, der uns bei der Schatzsuche hilft.

Das Kampfsystem setzt auf eine Mischung aus Fern- und Nahkampfwaffen. Während Munition knapp ist, finden sich verschiedene Nahkampfwaffen, darunter ein Nagelknüppel, der in der postapokalyptischen Welt nützlich ist. Die Kämpfe erfordern zudem taktisches Vorgehen. Statt kopflos in den Kampf zu ziehen, empfiehlt es sich, feindliche Gruppen zu umgehen oder sich durch Schleichmanöver einen Vorteil zu verschaffen. Die Gegner sind oft in Gruppen organisiert und können, selbst wenn sie nicht besonders intelligent erscheinen, in großer Zahl eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Das mussten wir während unserer kurzen Demo-Session auch erfahren.

Optisch bietet Atomfall eine beeindruckende Darstellung des postapokalyptischen Großbritanniens, doch in der gezeigten Demo auf der Messe zeigte sich, dass bis zum Release im März 2025 noch ein wenig Feinschliff benötigt wird. Die Ladebildschirme waren teils noch recht üppig, die Grafik stellenweise noch nicht ganz ausgereift und insgesamt fehlte noch ein wenig der Glanz. Wir hoffen, dass das Studio noch einige Anpassungen vornimmt.

50€ PlayStation Store Guthaben | PSN Deutsches Konto [Code per Email] Nur gültig und funktionsfähig mit einem deutschen PlayStation Network (PSN) Konto

Einfache und schnelle Alternative um Ihr PSN Konto ohne Kreditkarte mit Guthaben aufzuladen

Immer das perfekte Geschenk - PSN Guthaben kann ohne eigenes PSN Konto gekauft und verschenkt werden. Lassen Sie Ihre Liebsten selbst entscheiden, was sie damit kaufen möchten.

Kauf und einlösen innerhalb von wenigen Minuten - nach dem Kaufabschluss erhalten Sie eine E-Mail mit Ihrem Download Code und detailierten Informationen zum Einlösen des Codes

Nutzen Sie PSN Guthaben um exklusive Angebote im PSN Store zu kaufen

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.