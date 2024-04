Warhammer 40.000: Darktide – Neues Update Path of Redemption

Warhammer 40.000: Darktide ist inzwischen über ein Jahr alt, und doch findet Fatshark immer wieder neue Inhalte für ihr Spiel. Nicht jedes Update kann so groß sein wie die komplette Umstrukturierung der Fähigkeiten im letzten Jahr. Doch auch das neueste Update Path of Redemption bringt einige Neuerungen mit sich.

Warhammer 40.000: Darktide bekommt ein umfassendes Update der Bußen

Das Hauptaugenmerk der neuen Inhalte liegt auf einer umfassenden Erneuerung der Bußen. Diese könnt ihr nun bei einem neuen NPC auf der Mourningstar einsehen, Hestia Prine. Auch das Menü wurde deutlich überarbeitet. So wurden einige Kategorien zusammengefasst und komplett neue eingefügt. Zusätzlich könnt ihr konkreter nach bestimmten Bußen filtern. Dadurch habt ihr einen besseren Überblick über die mehr als 200 neuen Bußen, die ihr abarbeiten könnt. Als Belohnung wartet der Path of Redemption auf euch, in dem ihr ähnlich wie in einem Game Pass nach und nach Belohnungen freischaltet. Insgesamt könnt ihr mehr als 100 neue kosmetische Gegenstände freischalten, die wirklich alle Kategorien abdecken. Das sind aber nicht die einzigen Neuerungen. Zusätzlich erwartet euch mit dem Dreb Tox Bomber ein neuer Gegner. Dieser Spezialgegner wirft mit Giftgasgranaten um sich, die euch ganz schön zusetzen werden. Außerdem gibt es nun die Möglichkeit, das Erscheinungsbild eures Charakters komplett zu ändern, wie ihr es aus der Charaktererstellung zu Beginn des Spiels kennt. Zu guter Letzt gibt es eine ganze Reihe an kleineren Anpassungen und Quality-of-live-Changes, die wir hier nicht alle aufführen können. Eine ausführliche Liste aller Änderungen findet ihr hier.

Warhammer 40.000: Darktide – Path of Redemption ist seit dem 16. April 2024 kostenlos verfügbar.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Angebot Fireshine Games Warhammer 40.000: Darktide (Imperial Edition) - [Xbox Series X|S] Basisspiel

Loyalisten-Paket: Mit diesen 4 einzigartigen Klassen-Outfits, 8 Waffen-Skin-Mustern, einem Satz Kopfbedeckungen sowie einem Ogryn-Körpertattoo kannst du die Ketzerei stilvoll beseitigen.

Mortis Veteranen-Portraitrahmen: Ein kosmetischer Portraitrahmen, der verwendet wird, um den gefallenen Verteidigern der Makropole Tertium Tribut zu zollen.

Caducades-Rucksack: Ein kosmetischer Rucksack für menschliche Charaktere. Dieser Rucksack, der von den gefallenen Truppen von Cadia geplündert wurde, wurde umfunktioniert, um denen zu dienen, die noch am Leben sind und kämpfen.

2.500 Aquilas (Premiumwährung)

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Fatshark via Pressemitteilung

Titelbild: 2024 © FATSHARK