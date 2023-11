Playstation: Fast 3000 Angebote im Jahresend-Sale

Wir gehen mit großen Schritten auf das Jahresende zu und pünktlich dazu beschert uns Playstation das erste Geschenk. Wobei, es sind sogar sehr viele Geschenke! Denn der Jahresend-Sale ist gestartet und hält unglaublich viele Angebot für euch bereit.

Bis zu 75% im Sale von Playstation

Ein guter Anlass, um günstig das Spiele-Portfolio zu erweitern, könnte der diesjährige Jahresend-Sale sein. Sony startete diesen nun und hält somit zahlreiche Angebote für PS5 und PS4 bereit. Um genau zu sein sind es 2852 reduzierte Spiele, DLC’s oder Addons, auf die ihr euch im PS Store freuen könnt. Darunter fallen sowohl große, als auch kleinere Titel. So lässt sich die Ultimate Edition von EA Sports FC24 für die Hälfte ergattern. Besonders im Falle der Batman: Arkham Collection könnt ihr sparen. Die drei Spiele umfassende Collection fällt 85% günstiger aus und kostet nur noch 8,99. Das ist sogar ein größerer Rabatt, als es Sony eigentlich bewirbt.

Auch weitere große Titel sind stark reduziert, insbesondere wenn es um Deluxe Editionen geht. Far Cry 6 ist in der Deluxe Variante schon für 22,49€, anstatt 89,99€ zu haben. Hogwarts Legacy kostet in der Deluxe Edition 50,99, im Gegensatz zu den sonstigen 84,99€. Aber auch kleine Perlen, wie etwa Dredge, ergattert ihr schon für 18,74€. Den vollen Überblick erhaltet ihr hier.

Angebot PlayStation®5 Konsole – God of War™ Ragnarök Bundle (Voucher) Pro Kunde ist eine Bestellung möglich.

Im Lieferumfang enthalten: PlayStation 5 Konsole, DualSense Wireless Controller, Standfuß, HDMI Kabel, AC-Netzkabel, USB-Kabel, Gedrucktes Material, ASTRO's PLAYROOM (Vorinstalliertes Spiel: Die PS5-Konsole muss möglicherweise auf die neueste Version der Systemsoftware aktualisiert werden. Internetverbindung erforderlich.), God of War Ragnarök Gutschein für die Vollversion

