Flintlock: The Siege of Dawn – Auf 2024 verschoben

Flintlock: The Siege of Dawn ist das nächste Projekt der Ashen-Macher wurde bereits vor einiger Zeit offiziell vorgestellt. Doch den angepeilten Release in diesem Jahr wird man nicht einhalten können. Stattdessen verschob man den Titel vorab in nächste Jahr.

Flintlock: The Siege of Dawn – Das Spiel braucht mehr Zeit

A44 Games kündigte die Verschiebung von Flintlock an. Das Souls-like mit Open World sollte eigentlich im Laufe diesen Jahres erscheinen. Doch nun verkündete das Studio via Twitter, dass man den Release verschieben werde. Grund sei, dass man schlichtweg noch mehr Zeit benötige, um die offene Welt mit spannenden Möglichkeiten der Interaktion und Erkundung füllen zu können.

Dementsprechend entschuldigte man sich bei der Community, dass das Spiel erst 2024 erscheine. Einen konkreten Zeitraum nannte man hierbei aber nicht. Das fantasievolle Action-RPG mit dem kleinen, magischen Wesen als Companion, erscheint für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4 und Playstation 5. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, bekommt von Tag 1 an Zugriff auf den Titel für Konsole und/ oder den PC.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Xbox Game Pass Ultimate - 3 Monate | Xbox / Win 10 PC - Download Code| Mitgliedschaft beinhaltet Xbox Live Gold Beinhaltet Xbox Live Gold, Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass und Abonnement für PC-Spiele.

Mit deinem aktiven Abonnement bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold.

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden. Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast.

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: A44 Games via Twitter