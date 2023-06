Diablo IV – Bereits jetzt für Vorbesteller spielbar

Wir alle erwarten sehnsüchtig den Release von Diablo IV am 06. Juni 2023. In der Open Beta zeigten sich viele Spieler bereits begeistert, sodass die Vorfreude natürlich steigt. Wer nicht mehr warten will, kann das Spiel sogar bereits heute schon zocken.

Diablo IV bereits ab heute spielen

Sofern ihr nicht mehr auf den Release von Diablo IV in drei Tagen warten wollt, solltet ihr jetzt im Blizzard Shop zuschlagen. Dafür müsst ihr aber die Digital Deluxe oder Ultimate Edition Edition für jeweils 89,99 € und 99,99 € kaufen. Die Standard Edition schlägt hingegen mit 69,99 € zu Buche, lässt euch aber auch nicht vor Release spielen. Wer nicht warten möchte muss also ein wenig tiefer in die Tasche greifen.

In neusten Teil der Diablo Reihe müsst ihr den Machenschaften der Dämonin Lilith, der Mutter der Menschheit, ein Ende machen. Dabei soll euer Weg euch auch in die Hölle selbst führen. Eure Gegner könnt ihr dabei mit klassischen Diablo Klassen schnetzeln, so etwa mit der Zauberin oder dem Barbaren. Aber auch Klassen aus älteren Teilen, wie der Druide, sind diesmal mit dabei. Erscheinen wird Diablo IV für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X | S. Auf der Konsole braucht ihr aber ein Abo, zb. Playstation Plus. Außerdem gibt es Crossplay zwischen allen Plattformen.

Quelle: battle.net

Titelbild: © Blizzard Entertainment, Inc.