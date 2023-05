Diablo 4 – Mit diesen Tipps spart ihr bei den Dungeons richtig Zeit

In gut drei Wochen ist es soweit! Am 6. Juni 2023 erscheint Diablo 4 für die Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC. Während das Internet schon voller Guides zu den einzelnen Klassen und möglichen Builds ist, haben wir nützliche Tipps für euch parat, wie ihr bei den Dungeons richtig Zeit sparen könnt.

Mit diesen Optionen verlasst ihr die Dungeons im Handumdrehen

Dungeons bilden in Diablo 4 aufgrund ihrer hohen Gegnerdichte eine hervorragende Möglichkeit zum Looten und Leveln. In kürzester Zeit sammelt ihr hier genügend Erfahrungspunkte, um euren Charakter auf das Maximallevel zu bringen. Allerdings können die verwinkelten Gebilde auch zu ganz schönen Zeitfressern mutieren, wenn ihr zum Verlassen der Dungeons den Fußweg wählt. Gott (oder Teufel) sei Dank gibt es in Diablo 4 gleich mehrere Möglichkeiten, einen Dungeon schneller zu verlassen und somit ordentlich Zeit zu sparen.

Der wohl einfachste Weg läuft über das Emote-Rad. Dieses lernt ihr bereits zu Beginn des Spiels kennen und es bringt euch mit einem einfachen Klick aus dem Verlies. Öffnet am PC das Emote-Rad mit „E“ und klickt dann oben links auf „Dungeon verlassen“. Auf der Konsole öffnet ihr das Emote-Rad mit „Steuerkreuz oben“. Diese Option teleportiert euch zum Eingang des Dungeons. Eine weitere Möglichkeit ist das „Tür-Symbol“ auf der Dungeon-Map. Dieses bringt euch ebenfalls zum Eingang.

Wenn ihr stattdessen lieber direkt in eine Stadt gebracht werden möchtet, ist das auch kein Problem. Nutzt hierfür entweder die Weltkarte, die euch in eine bereits entdeckte Stadt reisen lässt oder die Taste „T“, welche ein Stadtportal zur Hauptstadt des Gebietes erschafft. Die Reise in die nächstgelegene Stadt lohnt sich vor allem dann, wenn euer Inventar voller Loot ist, den ihr zu Gold machen wollt.

Lohnt sich Zeitsparen in Diablo 4?

Die Frage ist: Lohnt sich das Zeitsparen in Diablo 4 denn überhaupt? Die Antwort auf die Frage muss wohl jeder Spieler für sich selbst finden. Auf der einen Seite könnt ihr die gewonnene Zeit dazu nutzen, euren Charakter aufzuleveln, neue Items zu sammeln und die Karte zu erkunden. Auf der anderen Seite braucht ihr euch besonders im Singleplayer-Modus nicht zu hetzen und könnt das Dämonenschnetzeln auch ganz gemütlich angehen.

Quelle: Diablo via YouTube

Titelbild: © Blizzard Entertainment