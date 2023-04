Sony Spring Sale 2023 – Mega Angebote wie The Last of Us Part II für 7,99 €, Death Stranding für 14,99 € bei Saturn & Media Markt

Pünktlich zur neuen Woche startet heute der große Sony Spring Sale 2023 bei Saturn & Media Markt. Nachdem die Lieferengpässe der PlayStation 5 mittlerweile der Vergangenheit angehören, gibt es reichlich Stuff zum Zocken für eure neue Konsole. Passend zum, hoffentlich bald flächendeckend, schönem Wetter solltet ihr euch mit den aktuellen Angeboten für regnerische Tage unbedingt eindecken.

Sony Spring Sale 2023 mit krassen PlayStation 5 Rabatten

Das wohl beste Angebot im gesamten Sale ist The Last of Us Part II, welches für die PlayStation 4 derzeit nur 7.99 € kostet und sogar kostenfrei in eurem nächsten Markt abgeholt werden kann. Sollte euer Markt die Abholung nicht ermöglichen, probiert es entweder bei Saturn oder MediaMarkt im jeweiligen Wechsel oder in ein paar Stunden erneut. Auch wir hatten heute Vormittag erst die Anzeige, dass eine Abholung im Store nicht möglich sei, wenige Stunden später konnte der Markt aber ausgewählt werden und mittlerweile ist sogar eine offizielle Versandbestätigung ins Postfach eingetrudelt. Es bedarf also einen Moment Geduld.

Aber auch Death Stranding in der Director’s Cut Edition ist für nur 14,99 € zu haben. Dazu gesellen sich weitere Sony Exklusivtitel wie Demon’s Souls, Returnal, Ratchet & Clank: Rift Apart oder Marvel’s Spider-Man zu absoluten Toppreisen. Wer Ghost of Tsushima noch nicht kennt kann für wenige 7,99 € ebenfalls zuschlagen.

Alle Angebote gibt es auf der jeweiligen Aktionsseite von

Welches Game aus dem Sony Spring Sale 2023 habt ihr euch für die nächsten Tage so bestellt? Schreibt es mal unten in die Kommentare.

Angebot Death Stranding Director's Cut [PlayStation 5] Der legendäre Spieleschöpfer Hideo Kojima bietet ein Erlebnis, das sich allen Genredefinitionen entzieht – jetzt im ultimativen Director's Cut erweitert und remastered.

Für die PlayStation 5-Konsole remastered – genieße überarbeitete, erweiterte Kämpfe und ein neues Wettkampfranglistensystem

Erweiterte Inhalte – nutze zusätzliche Waffen und Fahrzeuge, nimm es mit neuen Gegner auf und erkunde neue Orte mit zusätzlichen Missionen und Minispielen

Neue Entdeckungen – erlebe eine erweiterte Story in einem erweiterten Gebiet

"Social Strand System" – bleibe mit Spielern aus der ganzen Welt in Kontakt

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Media Markt & Saturn

Titelbild: © Saturn