Die Games-Charts in KW 14.2023 – Hogwarts Legacy zaubert sich zurück auf Nummer 1

Scheinbar sind auch Zombies vor Vergänglichkeit nicht sicher. In den Games-Charts in KW 14 muss Resident Evil 4 nämlich gleich drei mal das oberste Podiumsplätzchen räumen. Zwei Mal gibt es die Führung zurück an die jungen Zauber*innen aus Hogwarts und einmal schießt sich GTA V wieder nach vorne. Wir berichten euch, was sich sonst noch so in den Verkaufs-Charts getan hat.

Zauberei statt Zombies

Das Action-RPG findet zurück zu alter Stärke und verdrängt das Resident Evil 4 Remake sowohl für PS5 als auch auf XBox Series auf Platz 2. Auch auf der PS4 ist der Survival-Horror-Hit nicht sicher und wird vom Klassiker GTA V abgehängt. GTA V holt gleich zwei mal Gold und hält auch weiter auf der Xbox One die Spitze.



Als einziger Neuzugang steigt die Feuerwehr-Simulation “Firefighting Simulator – The Squad” an neunter Stelle in die PS4-Charts ein. Anno 1800 holt Bronze bei der PS5 und Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint von Ubisoft rückt auf der Xbox One auf Platz 2 auf.



Minimale Veränderung gibt es auch in den Switch-Charts, wo sich Minecraft vor Nintendo Switch Sports auf die Nummer 2 drängelt, hinter dem ewigen ersten Mario Kart 8 Deluxe. Der Landwirtschafts-Simulator 22 ist weiter der Fels in der Brandung und hält die doppelte Führung bei den beliebtesten Computerspielen, dank Standard- und Platinum Edition.

Quelle: Gfk Entertainment