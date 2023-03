Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 11.2023

Mal wieder erwartet uns in der Releasevorschau eine Woche, in der eine ganze Menge Spiele erscheinen. Wir zeigen euch davon natürlich jeden noch so kleinen Indie-Titel, denn bei so einer großen Vielzahl an Spielen ist sicherlich für jeden etwas dabei.

Eine weitere vollgepackte Spielewoche in der Releasevorschau

Life of Delta (PC, Switch) – 13. März

Ein Point’n’Click-Adventure, in welchem ihr einen kleinen Roboter durch eine postapokalyptische Welt führt.

Mile High Taxi (PC) – 13. März

Ein rasantes Actionspiel auf den Spuren von Crazy Taxi, wo ihr eure Fahrgäste in einem futuristischen fliegenden Taxi ans Ziel bringen müsst.

Potion Tycoon (PC) – 13. März

Die mutigen Abenteurer in Rollenspielen müssen ja irgendwie an ihre Heil- und Manatränke herankommen und in dieser Simulation seid ihr dafür zuständig, indem ihr eure eigene Trankherstellungsfabrik verwaltet.

Rough Justice: ’84 (PC) – 13. März

In diesem Strategie-Management-Mix schickt ihr eure Agent*innen auf Missionen und helft ihnen, ihre Ziele zu erreichen.

Delete After Reading (PC) – 14. März

Ein kleines, humoristisches Puzzlespiel mit viel Witz und Charme.

Escape from the Red Planet (PC) – 14. März

In einer Mischung aus Strategie, Tower Defense und First Person Shooter ist es eure Aufgabe, euch auf dem Mars vor dem Angriff von Aliens zu verteidigen.

Hot Wheels: Rift Rally (PS4, PS5) – 14. März

Ein AR-Rennspiel, in dem ihr wie damals in Mario Kart Live auch hier echte ferngesteuerte Spielzeugautos durch eure Wohnung fahren und auf dem Bildschirm zusätzliche Action erleben könnt.

Terminal Velocity: Boosted Edition (PC) – 14. März

Eine Neuaflage des Action-Weltraumshooters von 1995.

The Wreck (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX, Switch) – 14. März

Eine Visual Novel, in der ein schicksalhafter Tag der Drehbuchautorin Junon erzählt wird.

Flooded (PC) – 15. März

Ihr müsst Kolonien auf kleinen Inseln verwalten, die durch steigende Fluten immer kleiner und kleiner werden.

Anno 1800 Console Edition (PS5, XSX) – 16. März

Jetzt können auch Konsolenbesitzer*innen in den Genuss dieser Aufbau-Simulation kommen.

The Dark Pictures: Switchback VR (PS5) – 16. März

Ein VR-Horror-Erlebnis an bekannten Schauplätzen der Dark Pictures-Spiele.

Die Sims 4: Zusammen wachsen (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 16. März

Eine weitere Erweiterung für die Sims, in welcher diesmal das Familienleben im Vordergrund steht.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) – 17. März

Ein Spinoff der Beat’em’Up-Reihe, in der Bayonettas Vorgeschichte als kleine Hexe in Ausbildung erzählt wird.

WWE 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, XSX) – 17. März

Es geht mal wieder in den Ring in der nächsten Ausgabe dieser Wrestling-Reihe.

Und damit sind wir am Ende der dieswöchigen Releasevorschau. Hat irgendeines dieser Spiele euer Interesse geweckt? Dann dürft ihr uns das gerne in den Kommentaren hier direkt unter der Releasevorschau erzählen.

