Professor Layton and the New World of Steam – Cliffhanger aus dem dritten Teil wird endlich aufgelöst

In Professor Layton and the New World of Steam wird der Zylinder tragende Gentleman sein Debut auf der Switch geben. Ein neuer Trailer eröffnet uns nun, worum es storytechnisch gehen wird. Und das ist für Fans der Serie eine wahre Freude, denn ein lange ungeklärtes Geheimnis wird endlich gelüftet.

Professor Layton and the New World of Steam setzt die Geschichte von Teil 3 fort

Es ist 2010 und bei uns erscheint der dritte Professor Layton-Teil namens Die verlorene Zukunft. Wir rätseln uns durch das Spiel und am Ende verabschieden wir uns von unserem Assistenten Luke, der sich auf einem Schiff in Richtung Amerika aufmacht. Ganz zum Schluss bekommt Layton schließlich einen Brief, in welchem Luke ihn zu einem neuen rätselhaften Abenteuer einlädt.

Doch die nachfolgenden Spiele erzählen diese Geschichte nicht, sondern starten eine Prequel-Trilogie. Doch New World of Steam wird nun endlich enthüllen, was es mit Lukes Brief und seiner Einladung auf sich hat. Schauplatz ist die mysteriöse Stadt Steam Bison in Amerika, in welcher Luke sich bereits als kleiner Detektiv einen Namen gemacht hat.

Layton reist also an, um Luke bei einem mysteriösen Fall zu helfen. Die mit Dampfmaschinen betriebene, futuristische Stadt bietet dabei einen außergewöhnlichen Schauplatz für die ein oder andere Rätselei. Die Gruppe Quizknock, welche bereits für diverse TV-Produktionen und andere Medien Rätsel entworfen hat, wurde damit beauftragt, sich für das Spiel besonders knifflige Kopfnüsse auszudenken.

