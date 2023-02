Diablo IV – Offene Beta für März angekündigt

Diablo IV wird von vielen Fans der Reihe sehnsüchtig erwartet. Bis zur Veröffentlichung am 07. Juni 2023 müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, Blizzard hat jetzt aber eine offene Beta angekündigt.

Diablo IV bekommt eine offene Beta im März

Wer mit Diablo IV liebäugelt, kann sich bald in einer offenen Beta einen ersten Eindruck des Spiels verschaffen. Zunächst wird für alle Vorbesteller vom 17. – 19. März 2023 einen Frühzugang zur Beta bereitgestellt. Am darauffolgenden Wochende findet die für alle zugängliche offene Beta vom 24. – 26. März 2023 statt. Wenn ihr Diablo IV also vorbestellt habt, könnt ihr schon ein Wochenende früher als die Allgemeinheit durch Sanktuario streifen.

In der Beta könnt ihr den Prolog, sowie den gesamten ersten Akt der Geschichte spielen. Euren Charakter könnt ihr dabei bis auf Level 25 aufstufen. Somit solltet ihr einen guten Überblick vom Early Game und der Story bekommen. In den kommenden Woche will Blizzard außerdem noch weitere Details zur Beta bekanntgeben. Neue Updates zum Spiel findet ihr natürlich bei uns, als auch beim offiziellen Blog zu Diablo IV. Am 28. Februar 2023 ist zudem noch ein Livestream der Entwickler geplant, in dem sie über Details der Beta sprechen.

Diablo IV erscheint am 07. Juni 2023 für Windows-PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 und PlayStation4. Der Pries der Standard Edition liegt momentan bei rund 70 Euro.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Titelbild: © Blizzard Entertainment

Quelle: Blizzard Entertainment via Pressemitteilung