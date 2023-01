Square Enix – Wachstumsfokus wird zukünftig auf NFT-Games liegen

Entgegen des großen Gegenwinds hält Square Enix auch 2023 nicht nur am NFT-Kurs fest, sondern will diesen weiter ausbauen. Wie der Präsident des Unternehmens bekräftigte, werden Blockchain-Spiele zukünftig eine noch größere Rolle im Unternehmen einnehmen. Mit den großen Ambitionen möchte man auch Motivation für die Leute schaffen.

Square Enix setzt auf NFT und Blockchain

Wenn wir an den Publisher aus Japan denken, kommen uns Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts und Nier in den Sinn. Während insbesondere klassische Videospiele aber den Bekanntheitsgrad bestimmten, möchte man diesen nun für geplante NFT-Projekte nutzen. Präsident Yosuke Matsuda betonte in einem Brief an Investoren, dass man in diesem Jahr deutlich mehr Spiele veröffentlichen wolle, die auf Blockchain-Technologie basieren. Damit will man die Bemühungen des vergangenen Jahres in dem Umfeld intensivieren. Bereits 2022 öffnete der Publisher einen NFT-Shop.

NFT-Games seien der Bereich, in dem man in Bezug auf neue Geschäftsfelder am meisten und aggressivsten investieren wolle. Die allgemeine Akzeptanz habe sich hier deutlich erhöht und man halte es für die Technik der Zukunft. Nichtsdestotrotz kämpfe man bei Spieler*innen noch mit mehrheitlicher Abneigung. Durch die Verknüpfung bekannter Marken mit dieser Technologie, wolle man die Gaming-Community für sich gewinnen. Wir dürfen also gespannt sein, welche Ankündigungen der Publisher für uns 2023 bereit hält.

Quelle: Square Enix