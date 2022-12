Hunters – Neue Bilder zur zweiten Amazon Staffel

Die zum Teil auf wahren Personen basierende Amazon Prime Video Serie Hunters geht in die nächste Runde. Nächstes Jahr im Januar ereilt die Endgeräte eine zweite und wahrscheinlich finale Staffel. Schon jetzt veröffentlichte Amazon einen kurzen Teaser für die kommenden Folgen und dieses Mal kriegt man endlich Adolf Hitler zu sehen. Ein ganz schön komisches Gefühl, aber zumindest darf man sich darauf freuen, die Gruppe zu sehen, wie sie Jagd auf den ehemaligen Führer macht.

Jordan Peele präsentiert die zweite Staffel von Hunters

Der eindrucksvolle Teaser zu Staffel Zwei von Hunters eröffnet direkt mit dem großen Thema der letzten Folgen. Die Gruppe der Jäger möchte das vierte Reich vernichten und dafür muss der alt gewordene Hitler sterben. Doch die derzeitige Anführerin der Nazis, Eva Braun, ist kein einfacher Gegner und an ihrer Seite foltert, prügelt und mordet Travis Leich, ein Amerikaner und Anhänger der Neo-Nazis. Doch die Jäger sind an ihren Aufgaben ebenfalls gewachsen. Zumindest Jonah Heidelbaum, gespielt von Logan Lerman, wirkt deutlich erwachsener und abgebrühter im Teaser. Scheinbar ist er in die Rolle des Anführers hineingewachsen, nachdem Al Pacinos Figur des Meyer Offerman getötet wurde, sobald seine wahre Identität klar war.

Amazon Prime Video mischt wieder mit im Streaming Kampf

Nach Die Ringe der Macht wurde es relativ still um Amazon Prime Video. Andere Dienste glänzten hingegen mit ihren neuen Produktionen, beispielsweise Netflix mit Wednesday und HBO mit House of the Dragon. Selbst Disney+ veröffentlichte endlich ihren Fantasy-Epos Willow. Darüber hinaus ist Netflix Portfolio mehr als nur voll, was Content für den Dezember und die darauffolgenden Monate betrifft. Die Wiederkehr von Hunters ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Zwar gab es durchaus Kritik an der Handlung und den historischen Motiven, die Qualität an Schauspieler*innen und den visuellen Elementen, konnten nicht abgesprochen werden. Jetzt mit einer etwas anderen Ausrichtung, neuen Figuren und einem erwachseneren Jonah Heidelbaum könnte Hunters ein großer Erfolg werden. Und wenn nicht, gibt es zumindest den guten Josh Radnor, alias Ted Mosby, alias der unvergleichliche Lonny Flash zu sehen, was immer schön ist.

