The Lords of the Fallen – Neues Dark-Fantasy-Action-RPG wurde auf der gamescom 2022 angekündigt

CI Games enthüllt während der gamescom Opening Night Live 2022 ihr neues Dark-Fantasy-Action-RPG The Lords of the Fallen. Das von Hexworks (einem CI Games-Studio) entwickelte Reboot des 2014er-Hits Lords of the Fallen befindet sich aktuell in der Entwicklung und nutzt die Unreal Engine 5.

Reboot von Lords of the Fallen auf der gamescom 2022 angekündigt

Das Reboot spielt mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als fünfmal so groß ist als die des ersten Spiels. Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in dem Spielerinnen und Spieler ihren eigenen Helden erstellen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Zusätzlich wird es möglich sein, eine zweite Spielerin oder einen zweiten Spieler einzuladen, die sich ihrem Abenteuer im ununterbrochenen Online-Koop anschließen – ein neues Feature für das Franchise.

„The Lords of the Fallen ist der geistige Nachfolger, den sich Fans des Originaltitels schon immer gewünscht haben”, so Cezar Virtosu, Creative Director. „Das Spiel ist deutlich größer, mit einer riesigen, miteinander verbundenen Welt, die Spielende alleine oder mit Freundinnen und Freunden erkunden können. Es ist düsterer und herausfordernder, mit schnelleren seelenähnlichen Kämpfen, einer stärkeren Thematik, einer reichhaltigeren Erzählung, tieferen RPG-Systemen und einer fesselnderen Geschichte.”

Später in diesem Jahr wird es noch einen vollständigen Gameplay-Reveal geben. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: CI Games via Pressemeldung

Titelbild © CI Games