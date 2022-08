Blizzard Entertainment – Inoffiziele News zum neuen Survival-Projekt durchgesickert

Gaming Journalist Jez Corden ließ sich in einem Interview dazu hinreißen über das neue Survial Game von Blizzard zu sprechen. Es soll den Codenamen Odyssey tragen und könnte in einem komplett neuen Blizzard-Universum spielen. Dass das Spiel in der Mache ist, ist schon länger bekannt – aber jetzt gibt es erstmals detaillierte Angaben dazu, wie das Spiel aussehen könnte.

Codename Odyssey: Ein fabelhaftes Survial Game mit Basis Bau

Endlich gibt es Neuigkeiten über das Survival Game in Blizzards Schmiede. Blizzard selbst war nach der Ankündigung bisher sehr spärlich umgegangen, mit genauen Details. Jez Corden hingegen konnte in einem Gespräch im Gamer Podcast Rand al Thor 19 nicht an sich anhalten und plauderte heiter über Insider-Informationen. Nach dem was Blizzard über Odyssey geäußert hat, soll es gänzlich unbekannte Gefilde geben, die wir erkunden können:

“A place full of heroes we have yet to meet, stories yet to be told, and adventures yet to be lived.”

Der Look ist fantastisch, schwärmt Corden. Das Design soll dabei märchenhaft anmuten. Eine Mischung aus Fable Legends und Everwild. Dabei soll es auch mannigfaltige Möglichkeiten zum Basis Bau geben, wie z.B. die Möglichkeit einen eigenen Zaubertrank zu eröffnen und hier Tränke weiterzuverkaufen. Wie Moonlighter soll es aber nicht werden, sondern sich eher an Spielen wie Ark : Survial Evolved orientieren. Gespielt wird bei Odyssey aus der Ego-Perspektive.

In den Kampf geht es mit Pfeil, Bogen und Magie, aber auch märchenhafte Maschinen und Alchemie dürfen genutzt werden. Corden betont, dass es sich bei den eindrucksvollen Bildern um eine noch frühe Entwicklungsphase des Spiels handelte. Der tolle Look habe aber bisher keinen Warcraft/Starcraft-Vibes in ihm ausgelöst, was die Möglichkeit offen lässt, dass Blizzard mit Odyssey eine komplett neue Welt erschließen will. Es bleibt spannend – wer in das Interview reinhören will, findet das zugehörige YouTube Video im Anhang.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

*Werbung: Die Amazon-Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommt die Redaktion von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.

Quelle: Rand al Thor 19 Podcast

Titelbild: @Blizzard Entertainment