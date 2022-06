NACON Connect – Neuste Ausgabe findet am 7. Juli 2022 statt

Nachdem in diesem Jahr keine offizielle E3 veranstaltet wurde, setzen immer mehr Publisher auf ein eigenes Showcase. Auch in diesem Jahr findet wieder die NACON Connect statt. Die neuste Ausgabe findet am 07. Juli 2022 statt und wird uns neuste Informationen zu The Lord of the Rings: Gollum, Zorro: The Chronicles, Rugby 22 und Test Drive Unlimited: Solar Crown bieten. Außerdem sollen auch neue Games enthüllt und erstmals vorgestellt werden. In diesem Jahr wird sich die NACON Connect zudem neu erfinden und noch mehr Inhalte für alle Zuschauer:innen bieten.

Neues Livestream-Event von NACON für Juli 2022 angekündigt

Es werden zwei Pre-Show- und Post-Show-Sessions hinzugefügt, die von bekannten Creatorn moderiert werden. Die Konferenz wird die Gelegenheit bieten, mehrere große Projekte anzukündigen, neue Trailer und exklusives Gameplay zu zeigen und neues Zubehör vorzustellen, das Gamer begeistern wird.

Die NACON CONNECT 2022 startet am 7. Juli um 19.00 Uhr und wird auf NACONs offiziellem Twitch– und YouTube-Kanal live übertragen. Um die Ankündigungen zu verfolgen und live Feedback zu geben, kann der Hashtag #NACONCONNECT auf allen Social-Media-Kanälen verwendet werden.

https://www.twitter.com/Nacon/status/1535169936905195520?

