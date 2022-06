Annapurna Interactive Showcase – Neuste Ausgabe findet am 29. Juli 2022 statt

Nachdem in diesem Jahr keine offizielle E3 veranstaltet wurde, setzen immer mehr Publisher auf ein eigenes Showcase. So wird Annapurna Interactive die Chance nutzen und ebenfalls einen eigenen Showcase am 29. Juli 2022 veranstalten.

Annapurna Interactive Showcase findet am 29. Juli 2022 statt

Annapurna ist unter anderem für Titel wie Solar Ash, Stray, Outer Wilds oder Last Stop bekannt. Es wird derzeit auch vermutet, dass sie an einem neuen Silent Hill-Abenteuer im Episodenformat arbeiten sollen. Ob dies der Fall sein wird, werden wir Ende Juni 2022 erfahren. Einige Überraschungen wurden in einem ersten Teaser bereits in Aussicht gestellt, welche man in dem Event präsentieren wird.

Der Livestream findet am 29. Juli 2022 um 21 Uhr statt.

Quelle: ANNAPURNA Interactive via Pressemeldung

Titelbild: © 2022 ANNAPURNA