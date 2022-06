Planet of Lana – Gameplay-Trailer zeigt Interaktionen mit eurem tierischen Begleiter

Planet of Lana ist derzeit wohl eines der am meist erwarteten Indiespiele überhaupt. Das Sci-Fi-Puzzle-Adventure stach bereits bei seiner Ankündigung durch seinen wunderbaren Grafikstil hervor, doch so richtig viel vom Spiel selbst wurde nicht gezeigt. Nun wurde im Rahmen der “Day of the Devs”-Präsentation ein wenig mehr Gameplay enthüllt, während uns Adam Stjärnljus, Creative Director des Spiels, ein paar Details zum Abenteuer verriet.

Erlebt in Planet of Lana Abenteuer mit eurem kleinen Freund Mui

Das Spiel verfolgt die Geschichte des Mädchens Lana, welches ihre Schwester retten möchte. Diese wurde von Robotern entführt, welche den Planeten überfallen und eingenommen haben. Direkt zu Beginn des Spiels trifft Lana auf die kleine Kreatur Mui und formt eine besondere Beziehung mit dem Wesen, welches ihr nun fortan treu und loyal zur Seite steht.

Mui ist eines der Kern-Gameplayelemente des Spiels, denn es kann euch an bestimmten Stellen weiterhelfen. So aktiviert es Schalter, an die ihr sonst nicht gelangen könntet und erreicht ohnehin Gebiete, die für euch einfach nicht erreichbar sind. Dabei hat es aber auch einen eigenen Willen und Ängste, bei denen ihr ihm helfen müsst. So hat Mui zum Beispiel große Angst vor Wasser, so dass ihr erst einmal eine Plattform finden müsst, auf der ihr es dann über das Wasser ziehen könnt.

Planet of Lana soll noch in diesem Jahr auf PC, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Entwickler Whishfully verspricht ein begleiterbasierendes Puzzlespiel mit handgezeichneter Grafik und spannenden Wendungen in der Geschichte.

