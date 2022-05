Pokémon GO – Ticketverkauf für das Pokémon GO Fest in Berlin

Liebe Trainer-Freunde, das Warten hat endlich ein Ende, denn der Ticketverkauf für das Pokémon GO Fest in Berlin hat begonnen. Von Freitag, den 1. Juli 2022 bis Sonntag, den 3. Juli 2022 erwartet euch im Britzer Garten ein Wochenende voller Abenteuer! Was das genau für euch heißt, verraten wir dir jetzt.

Pokémon GO – Live-Event im Britzer Garten Berlin

Tickets für den allgemeinen Zugang sind für 24,99 €** (einschließlich Steuern) und Early-Access-Tickets sind für 32,13 €** (einschließlich Steuern) erhältlich. Die Tickets sind begrenzt und erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Trainer, die ein Ticket für das Pokémon GO Fest in Berlin kaufen, dürfen sich im Britzer Garten auf die folgenden Highlights freuen:

Spezialforschung im Britzer Garten, für deren Abschluss eine Begegnung mit der Zenitform von Shaymin winkt

Event-Feldforschungsaufgaben

Pokémon GO-Debüt von Schillernden Grillmak und Tarnpignon während des Events

Exklusive Sonderedition des Pokémon GO Fest 2022-T-Shirts (nur bei diesem und anderen Live-Events zum Pokémon GO Fest 2022 erhältlich)

Autogrammstunden mit beliebten Content Creators

Vier verschiedene Habitate, von denen es zwei nur beim Event in Berlin geben wird, sowie zugehörige Sammler-Herausforderungen und tolle Pokémon-Begegnungen:

Elektrischer Garten : Hisui-Voltobal, Wadribie, Tarnpignon, Eguana und weitere Pokémon

: Hisui-Voltobal, Wadribie, Tarnpignon, Eguana und weitere Pokémon Windige Küste : Barschwa, Perlu, Sodamak, Fleknoil und weitere Pokémon

: Barschwa, Perlu, Sodamak, Fleknoil und weitere Pokémon Lebendige Wiese : Galar-Ponita, Sichlor, Yanma, Vegimak und weitere Pokémon

: Galar-Ponita, Sichlor, Yanma, Vegimak und weitere Pokémon Geschmolzenes Gestein: Koknodon, Grillmak, Kiesling, Flampion und weitere Pokémon

Bis zu 6 Spezial-Tausche, weniger Sternenstaub pro Tausch während des Event-Zeitraums, Tauschstation auf dem Veranstaltungsgelände

auf dem Veranstaltungsgelände Kampfarena für Kämpfe gegen andere Trainer

für Kämpfe gegen andere Trainer Überraschende Begegnungen auf Schnappschüssen

Jede Menge Spaß mit den Pokémon und den anderen Trainern

Für alle Trainer in Berlin finden anlässlich des Pokémon GO Fest 2022 von Freitag, den 1. Juli 2022 bis Sonntag, den 3. Juli 2022 besondere Raid-Kämpfe statt. Cresselia und Darkrai erscheinen zum Beispiel in Raid-Kämpfen der Stufe 5.

Tickets



Tickets für das Pokémon GO Fest in Berlin sind jetzt verfügbar!

Es gibt zwei Ticketoptionen: Tickets für den allgemeinen Zugang sind für 24,99 €** (einschließlich Steuern) erhältlich und ermöglichen den Eintritt zum Event von 11 bis 18 Uhr (Ortszeit) am ausgewählten Event-Tag.

Early-Access-Tickets sind für 32,13 €** (einschließlich Steuern) erhältlich und ermöglichen den vorzeitigen Eintritt zum Event von 9 bis 18 Uhr (Ortszeit) am ausgewählten Event-Tag.

Tickets sind hier erhältlich.

Das Pokémon GO Fest in Berlin ist zwar ein dreitägiges Event, doch ihr könnt nur ein Ticket für einen der Tage kaufen. Das Event-Gameplay ist nur im Britzer Garten in Berlin und nur an dem Tag und in dem Zeitraum verfügbar, die auf dem Ticket vermerkt sind. Hinweis: Tickets für das Event können nicht erstattet werden (unterliegt den geltenden Gesetzen und den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Ausnahmen).

Optionale Add-ons

Trainern wird nun erstmals die Möglichkeit gegeben, das Gameplay bei Live-Events durch Add-ons zu ergänzen. Diese Add-ons können nur mit dem Ticket zusammen erworben werden. Ein späterer Kauf ist nicht möglich. Die Add-on-Boni sind von Freitag, den 1. Juli 2022 bis Sonntag, den 3. Juli 2022 aktiv, gelten jedoch nur für das Pokémon GO Fest am auf dem Ticket vermerkten Ort. Add-on für Raid-Begeisterte (+ 10,06 €): Mit diesem Add-on erhaltet ihr pro Tag bis zu 12 zusätzliche Raid-Pässe von Arenen, 5.000 zusätzliche EP nach jedem erfolgreichen Raid-Kampf, 6 zusätzliche Bonbons und 3 zusätzliche XL-Bonbons für das Fangen der Pokémon aus Raid-Kämpfen der Stufe 5. Add-on für Züchter (+ 10,06 €): Mit diesem Add-on schlüpfen Eier viermal so schnell (nicht mit ähnlichen Boni kombinierbar) und ihr erhaltet doppelt so viele EP, doppelt so viele Bonbons und doppelt so viel Sternenstaub für das Ausbrüten von Eiern.

Es gibt so vieles zu entdecken – und Berlin ist sowieso immer eine Reise wert, besonders aber vom 1. bis 3. Juli 2022. Erkundet unsere lebhafte und vielseitige Hauptstadt, während ihr Pokémon GO spielt!

Wir sehen uns in Berlin! Gotta Catch ‘Em All!’