LEGO – 2K sichert sich Markenrechte für neues Fußball -und Rennspiel

2K ist ja seit Jahren erfolgreich mit seinen Spielen zu NBA und WWE im Sportbereich unterwegs, nun geht man dank einer Kooperation mit LEGO aber nochmal neue Wege. Wie der VGC bekannt gab, werde es einige neue Spiele unter der Schirm von 2K geben.

LEGO öffnet sich

Der bekannte Publisher 2K arbeitet derzeit an drei Spielen im Klötzchen-Universum. Dies verkündete Video Games Chronicle in einem aktuellen Artikel. Es handelt sich jedoch nicht um die Action-Spiele in bekannten Film-Reihen. Stattdessen werkelt man derzeit an zwei Sportspielen und einem Racing Game. Konkret handle es sich dabei um ein Fußballspiel, welches sogar noch dieses Jahr erscheint, passend zur kommenden Weltmeisterschaft. Im kommenden Jahr folgt dann ein Open-World-Racer. Nostalgiker erinnern sich, bereits 1999 erschien ein Rennspiel rund um die beliebte Klötzchen-Marke. Es ranken sich zudem Gerüchte darum, ob auch Figuren aus den bisherigen LEGO-Spielen einen Auftritt bekommen könnten, wie etwa aus Harry Potter, Star Wars oder Marvel.

Entwickelt werden die Spiele von zwei bekannten Studios. Das Rennspiel wird von Visual Concepts entwickelt, die derzeit auch an WWE 2K22 arbeiten und ebenso für die NBA-Reihe verantwortlich sind. Dagegen entwickle man bei Sumo Digital das kommende Fußballspiel. Ein drittes Sportspiel sei ebenso in der Mache. Hier ist die Sportart noch nicht bekannt, die Rede ist jedoch von einer großen Sportmarke. Basketball oder Football könnten hier entsprechende Kategorien sein, wobei 2K ja bereits ein Basketballspiel in den eigenen Reihen hat. Damit öffnet sich Warner erstmals auch anderen Publishern. Bislang war lediglich TT Games an der Umsetzung der Klötzchen-Spiele beteiligt.

Quelle: VGC