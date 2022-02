Two Point Campus – Die Uni-Simulation erhält ein Erscheinungsdatum

Hachja, was kann es schöneres geben, als eine Uni-Simulation zu spielen, während im echten Leben Seminare und Hausarbeiten vernachlässigt werden? Sega macht all das mit einem neuen Two Point-Ableger möglich! Nachdem Two Point Hospital im Jahr 2018 viele Spielerinnen und Spieler begeisterte, erscheint schon bald mit Two Point Campus eine umfangreiche Uni-Simulation, die euch das Studentenleben mal so richtig genießen lässt.

Two Point Campus erscheint am 17. Mai

Allzu lange müssen wir auf die Uni-Simulation aus dem Hause Sega nicht mehr warten. Two Point Campus erscheint bereits am 17. Mai 2022 für die Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series S/X und PC. Egal ob Sportevents, Partys oder Forschungsobjekte: Der Release-Date Trailer von Two Point Campus spiegelt die verschiedenen Facetten des Uni-Lebens wieder. Wer muss da schon wirklich zu Vorlesungen gehen?

Quelle: Nintendo via YouTube

Titelbild: © Sega