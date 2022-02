Animal Crossing: New Horizons – So zieht ihr Nepp und Schlepp die Sternis aus der Tasche

Wenn wir eines aus Animal Crossing: New Horizons gelernt haben, dann dass das Leben auf einer Insel teuer ist! Egal ob für den Häuserkredit, Kleidungsstücke oder Möbel: Die Sternis sind schneller weg als man gucken kann. Zum Glück gibt es einige Möglichkeiten, seinen Kontostand aufzubessern. Man kann zum Beispiel zum Rübenmillionär werden oder nach einem Besuch auf einer Spinneninsel die angriffslustigen Insekten zum Top-Preis verkaufen. Das im November 2021 erschienene Update 2.0 liefert nun noch eine neue Möglichkeit, um Nepp und Schlepp die Sternis aus der Tasche zu ziehen.

Verkauft die gefüllte Spendenbox als Top-Ankauf

Das kostenlose Update, welches im November 2021 erschien, brachte eine Hand voll neuer Items ins Spiel. Dazu zählt auch die Spendenbox, die ihr mit der passenden Bastelanleitung jederzeit selbst herstellen könnt. Die Spendenbox ist eigentlich dazu gedacht, um Sternis zwischen mehreren Charakteren hin und her zu bewegen. Jetzt stellt sie sich aber eher als Sterni-Druckmaschine heraus.

Denn neugierige Fans fragten sich was passiert, wenn man eine mit Sternis gefüllte Spendenbox in Nooks Laden verkauft. Schnell stellten sie fest, dass man nicht nur die 960 Sternis für die Box, sondern auch die gesamten Sternis, die in der Box waren, als Verkaufspreis erhält. Da wurde der Reddit-User Taiwan-numba-one hellhörig. Er testete was passiert, wenn man eine gefüllte Spendenbox dann verkauft, wenn sie der Top-Ankauf des Tages ist. Normalerweise erhält man für die Top-Ankäufe im Laden den doppelten Wert. Und siehe da: Genau das passierte auch mit der Spendenbox und den darin befindlichen Sternis.

Insgesamt könnt ihr so maximal 199.920 Sternis mit einer einzigen Spendenbox verdienen. Um die Spendenbox herzustellen benötigt ihr neben vier Holz und vier Weichholz nur ein wenig Geduld, um den passenden Moment abzuwarten. Wenn dann in eurem Laden oder in dem eurer Freunde die Spendenbox als Top-Ankauf ausgeschrieben wird, solltet ihr sie mit so vielen Sternis füllen wie möglich, um sie dann für das doppelte zu verkaufen.

Quelle: Taiwan-numba-one via Reddit

Titelbild: © Nintendo