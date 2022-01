God of War – Endlich via Steam und Epic Games Store für den PC erhältlich

God of War erschien am Freitag endlich auf dem PC via Steam und Epic Games Store verfügbar. Neben der Unterstützung des Ultrawide-21:9-Formats, einer benutzerdefinierten Tastaturbelegung und einer breiten Auswahl an Controllern integriert die PC-Version von God of War auch NVIDIA-Technologien wie DLSS und NVIDIA Reflex Low Latency. Mit dem Kauf von God of War für PC erhalten Spieler zudem digitale Inhalte, darunter ein Rüstungsset für Kratos und Atreus sowie diverse Schild-Designs.

God of War endlich auf dem PC erhältlich

Das außergewöhnliche Vater-Sohn-Abenteuer von Santa Monica Studio wurde nach seiner Veröffentlichung für PS4 2018 mit unzähligen Auszeichnungen bedacht. Dazu zählen bedeutende Preise wie “Game of the Year” bei den Game Awards, “Best Game” bei den BAFTA Games Awards, “Game of The Year” bei den D.I.C.E. Awards und der Deutsche Computerspielpreis als “Bestes internationales Spiel”.

Bisher wurden weltweit über 19,5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Auf dem offiziellen PlayStation-Blog wurde für Einsteiger ein umfassender Artikel mit Gameplay-Tipps veröffentlicht, der diverse Aspekte des Spiels wie Ausrüstung, Nebenaufgaben, den Gegner-Kodex und weitere Themen aufzeigt.

Zusätzlich wurde die Unterstützung des Ultrawide-21:9-Formats mittels Trailer genauer vorgestellt:

