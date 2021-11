Assassin’s Creed Valhalla – Noch zwei Updates in 2021

In diesem Jahr erhält Assassin’s Creed Valhalla noch zwei Updates. Neben Fehlerbehebungen wird es eine Aktivität und ein Event geben.

Ubisoft hat via Twitter die letzte Assassin’s Creed Valhalla Roadmap für 2021 veröffentlicht. Insgesamt bekommt das Spiel zwei Updates spendiert. Los geht’s bereits am 9. November 2021 mit dem Title-Update 1.4.0. Hier ändert sich einiges: Im Ubisoft-Forum erklärte das Entwicklerteam, dass sie unter anderem das haptische Feedback, welches zuvor entfernt wurde, wieder einführen wollen. Zudem kann die Schmiede demnächst auch Hosen upgraden. Am selben Tag startet außerdem eine kostenlose Spiel-Aktivität namens Tombs of the Fallen.

Vom 11. November bis zum 2. Dezember 2021 erwartet die Spieler darüber hinaus das Oskoreia-Festival. Hier geht es um die Wilde Jagd – die könnte Witcher-Fans bekannt vorkommen. Während des Festivals erspielt ihr euch in verschiedenen Aktivitäten exklusive Belohnungen.

Das zweite Update kommt schließlich irgendwann im Dezember 2021. Ein genaues Datum oder was genau sich ändern wird, ist bisher nicht bekannt.

Ready for more? 🌀 Here's a sneak peek at what's to come in Assassin's Creed Valhalla. Looks like 2021 still has a few more mysteries to uncover. 🔎 #AssassinsCreed pic.twitter.com/B1wdvM5ZQq

— Assassin's Creed (@assassinscreed) November 5, 2021