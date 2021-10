Pokémon GO Halloween-Schabernack Teil 2: Schaurige Gesellen

Von Freitag, den 22. Oktober 2021 um 10 Uhr bis Sonntag, den 31. Oktober 2021 um 20 Uhr (Ortszeit) geht es in die 2. Runde. Der zweite Teil des Pokémon GO Halloween-Schabernack heißt Schaurige Gesellen. Je näher Halloween rückt, desto mehr Geist-Pokémon erscheinen. Auch Irrbis und Paragoni und ihre Entwicklungen Pumpdjinn und Trombork erscheinen dabei zum ersten Mal in Pokémon GO! Uns ist zu Ohren gekommen, dass genau wie in der Kalos-Region Irrbis in verschiedenen Größen erscheinen. Auch aus Irrbis entwickelte Pumpdjinn sind unterschiedlich groß! Unerschrockene Trainer können sich in diesem Zeitraum auch einer Sammler-Herausforderung stellen, die sich um diese Geist-Pokémon dreht.

Pokémon GO – Schaurige Gesellen und süße Pokémon