Back 4 Blood – Solo-Spieler*innen offenbar nicht willkommen

Back 4 Blood markiert die Rückkehr der beliebten Left 4 Dead Titel, wenn auch nur als spiritueller Nachfolger. Der Titel ist vornehmlich natürlich ein Multiplayerspiel, jedoch scheinen Solo-Spieler*innen nicht wirklich willkommen zu sein.

Die letzten Beta Tests zu Turtle Rocks neuem Multiplayer Team Shooter haben die Spieler*innen überwiegend positiv zurückgelassen. Teamplay und das gute alte Left 4 Dead Feeling haben sich ja immerhin sehr viele schon Jahre zurück gewünscht.

Aktuell gibt es aber ein Problem, bei dem sich die Community zu Recht ein wenig Gedanken macht. In der aktuellen Version werden Änderungen für den Solo Modus angekündigt, die für Solo Runs sicherlich nicht spaßig wären.

So sollt ihr keine Supply Points und Trophäen verdienen können und auch der Statistiktracker soll deaktiviert werden. Im Multiplayer Modus nutzt ihr Supply Points um euren Charakter entwickeln. Solo-Spieler*innen könnten in diesem Fall zum Beispiel keine Ability Karten für die Charaktere kaufen.

Turtle Rock hat bereits reagiert und mitgeteilt, dass man über Änderungen nachdenke. Warum aber diese Implementierung überhaupt im Spiel ist, bleibt unklar.

❗ Attention Cleaners! ❗

We have heard your frustrations about progression in solo mode and are discussing ways to address the issue. Thank you for your patience and feedback at this time – we’ll have more news as we strategize on potential ways to make it happen.

— Turtle Rock Studios is Hiring (@TurtleRock) October 9, 2021