Ikea – Der Möbelgigant sorgt schon bald für Gaming Equipment

Bald ist es auch in Deutschland soweit: Der schwedische Möbelhersteller Ikea geht mit hochqualitativem Gaming Equipment an den Start. In einem kürzlich veröffentlichten Video stellen sich die Designerinnen und Designer der Gaming-Möbel vor und teilen ihre Gedanken zu ihrer Kollektion. Während die Möbel unter anderem in China und Japan bereits erhältlich sind, können wir uns nun auch bald in Deutschland von der Qualität der Möbel überzeugen.

Die Gaming-Möbel von Ikea sind ab Oktober erhältlich

Jetzt dauert es also nicht mehr lange, bis die Gaming-Möbel aus den insgesamt sechs Serien namens HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL und LÅNESPELARE auch bei uns erhältlich sein werden. Ab Oktober erscheint die Kollektion, die Ikea in Zusammenarbeit mit Republic of Gamers (ROG) entworfen hat.

Unter anderem könnt ihr dann im schwedischen Möbelhaus verschiedene Büro- und Gamingstühle, Nackenkissen, eine Mauskabelsicherung, einen Headsethalter sowie ein Ringlicht erwerben. Sollte sich das Gaming-Zubehör gut verkaufen, wird es mit Sicherheit nicht das letzte Mal sein, dass Ikea einen Fuß in die Gaming-Welt wagen wird.

Quelle: Ikea Deutschland via YouTube