Pokémon GO – Das Video zum 5. Jubiläum ist da!

Pokémon GO wurde damals im Juli 2016 veröffentlicht, jetzt ist das Spiel schon fünf Jahre alt! Zur Feier dieses Jubiläums und als Dankeschön an unsere Spieler, die die Welt mit uns zusammen zu Fuß entdeckt und damit verändert haben, haben wir die denkwürdigsten Momente der letzten fünf Jahre in einem Video zusammengetragen!

Pokémon GO wird 5 Jahre alt!

Dieses Video ist eine Zusammenstellung der Erlebnisse unserer Pokémon-Trainer aus allen Ecken der Welt. In den letzten fünf Jahren gab es so viele Abenteuer, wie es Trainer und Pokémon gibt – und dabei habt ihr unzählige Entdeckungen gemacht. Wir hoffen, dass ihr als Pokémon-Trainer bei diesem Video etwas in Nostalgie schwelgen könnt. Denkt immer daran: Wo auch immer eure Abenteuer euch hinführen, Pokémon GO verbindet uns!

Das nächste Ziel unserer Reise ist der Community Day am Sonntag, den 19. September 2021, bei dem das Otter-Pokémon Ottaro im Mittelpunkt steht. Nehmt zusammen mit Trainern und Communitys auf der ganzen Welt an diesem Event teil!

Weitere Informationen findet ihr im Blogbeitrag zum Community Day mit Ottaro.

Die ganze Welt ist unsere Spielumgebung, unsere treuen Pokémon stehen uns stets zur Seite und die Reise endet nie! Seid dabei, wenn die Welt von Pokémon GO in die nächste Phase dieses Abenteuers übergeht.

Achtet wie immer auf eure Umgebung, wenn ihr Pokémon GO spielt, und haltet euch an die Verordnungen von Gesundheitsbehörden. Änderungen an kommenden Events sind vorbehalten.

Quelle: Pokemongolive

Titelbild: © Niantic