The Witcher 3: Wild Hunt – Next-Gen Version erhält neue DLC-Inhalte

CD Projekt Red hat eine Next-Gen Version von The Witcher 3: Wild Hunt für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC angekündigt. Sie soll noch in diesem Jahr erscheinen und neue DLCs enthalten.

The Witcher 3 erscheint in diesem Jahr noch für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Next-Gen Version erhalten Besitzer der Last-Gen-Version als Gratis-Update. Auch für den PC soll die aktualisierte Version erscheinen.

Neben einem aktualisierten Cover wird die Version neue DLCs mit sich bringen. Diese sollen von der Netflix-Serie inspiriert sein, aber Details wurden bisher nicht genannt. Die Entwickler haben zudem die Next-Gen Version technisch aufgewertet. Sie haben Raytracing implementiert und die Ladezeiten optimiert. Sowohl das Hauptspiel als auch alle Erweiterungen werden mit dabei sein.

Einen Blick auf das neue Cover könnt ihr bereits erhaschen. Via Twitter wurde es nämlich vor kurzem veröffentlicht.

The Witcher 3: Wild Hunt next-gen update is coming to PS5, Xbox Series X/S, and PC this year! Here’s a sneak peek of our updated cover art.

Spoiler alert: we also prepared some free DLCs inspired by @witchernetflix 🤭

More info coming soon! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt

— The Witcher (@witchergame) July 9, 2021