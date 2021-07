Nintendo – Weitere Classic Mini-Konsolen durchaus denkbar

Vor gut 5 Jahren überraschte der japanische Videospiel-Riese Nintendo die Fangemeinde mit einer Neuauflage der 1986 erschienenen stationären Heimkonsole Nintendo Entertainment System, auch bekannt als NES. Mit zahlreichen Verbesserungen in einer deutlich kleineren Aufmachung durften Retro-Fans hier in den Genuss von 30 vorinstallierten NES-Klassikern kommen, die ganz einfach an aktuelle TV-Geräte angeschlossen werden konnte. Der Erfolg gab dem Unternehmen schlussendlich Recht und sorgte dafür, dass ein Jahr später die Nachfolger-Konsole – das Super Nintendo Entertainment System – sein Comeback in einer modernen Mini-Variante zelebrieren konnte. Aktuellen Aussagen des japanischen Konzerns zufolge, könnten uns in Zunft nun noch weitere Mini-Konsolen erwarten.

Kommt eine Mini-Konsole vom Nintendo 64?

So wollen die Kollegen von Video Games Chronicle in Erfahrung gebracht haben, dass Nintendo unter anderem über die Umsetzung weiterer Mini-System nachdenkt. Laut den Informationen soll sich Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa hinsichtlich der Mini-Konsolen-Reihe gegenüber einem Aktionär sehr positiv geäußert haben. Außerdem gab Furukawa in diesem Gespräch einen ersten Ausblick, dass Nintendo diesen Bereich auch in Zukunft fördern möchte. Demnach sehe man das große Potenzial hinter Retro-Inhalten auch Eltern zurück an die Konsole sowie zurück zu den Nintendo-Marken zu bringen. Vor allem die Mini-Konsolen-Reihe habe in den letzten Jahren dazu beigetragen die eigenen Produkte für die unterschiedlichsten Generationen von Spielern attraktiv zu gestalten. Letztendlich wolle man auch zukünftig auf diese klassischen Inhalte setzten, wie man es zuletzt bereits mit den Mini-Konsolen sowie die Online-Services getan hat.

Ob uns letztendlich möglicherweise ein Comeback des Nintendo 64 ins Haus steht ist zwar weiterhin unklar, die Wahrscheinlichkeit, dass sich bei Nintendo weitere Mini-Hardware in Planung befindet, ist dennoch durchaus gegeben.

