Battlefield 6 – Erste Screenshots aufgetaucht

Noch ist zu Battlefield 6 nicht viel bekannt gegeben worden. Jetzt sind im Internet jedoch zwei vermeintliche Screenshots des kommenden Shooters aufgetaucht.

Viele Fans fragen sich in welchem Setting Battlefield 6 spielen wird. Außer Gerüchten und Spekulationen gab es zum kommenden Shooter bisher allerdings wenig Informationen. Nun sind erste Screenshots aufgetaucht, die angeblich aus dem kommenden Game stammen sollen.

Laut dem Insider Tom Henderson handele es sich bei den zwei Bildern tatsächlich um Battlefield. Zu sehen sind ein Strand und eine Raketenbasis. Diese Leaks sind bisher nicht offiziell bestätigt. Daher sollten die Bilder mit Vorsicht genossen werden.

Henderson behauptet darüber hinaus, dass der kommende Teil einen Tag/Nacht-Zyklus und dynamisches Wetter beinhalten soll. Die Waffen sollen zudem haargenau angepasst werden können und Levolution einen wichtigen Teil des Spiels ausmachen.

Was an diesen Gerüchten dran ist, wird sich wohl noch in der Zukunft zeigen. Wir können gespannt sein.

(Leaked) Two images of Battlefield 6 upcoming trailer than has been leaked, confirmed by Tom Henderson. pic.twitter.com/qwsHYsX1FT

I'm not going to RT or share for obvious reasons… But yes, the 2 #BATTLEFIELD images that have been leaked in the past hour are real.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 1, 2021