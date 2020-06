Persona 4 Golden – Ab sofort auf Steam verfügbar

Wie Gerüchte zuvor bereits vermuten ließen, dürfen sich Spieler ab sofort über einen der populärsten Persona-Ableger auf dem PC freuen.

Persona 4 Golden kommt auf Steam

Im Rahmen der PC Gaming Show 2020 ließ Publisher Atlus wie erwartet die Bombe platzen. So können PC-Spieler ab sofort auch in den Genuss des japanischen Rollenspiels Persona 4 Golden kommen. Der Titel wurde mit samt der offiziellen Ankündigung ebenfalls via Steam veröffentlicht. Neben einer frischen HD-Grafik dürfen sich Käufer zudem über eine japanische als auch englischen Sprachausgabe freuen. Zur Produktseite auf Steam gelangt hier über diesen Link.

Ursprünglich ist Persona 4 im Jahre 2008 für die PlayStation 2 veröffentlicht worden, woraufhin 2013 dann eine Neuauflage des JRPG für Sonys Handheld, die PlayStation Vita, folgte.

Quelle: PC Gaming Show