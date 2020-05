Second Extinction – Koop-Shooter der Just Cause-Macher angekündigt

Die Avalanche Studios Group, Entwickler der actionreichen Just Cause-Reihe, haben mit Second Extinsion einen etwas anderen, wenn auch nicht weniger actionlastigen Titel angekündigt. Es handelt sich dabei um einen Drei-Spieler-Koop-Shooter, in dem ihr mutierte Dinosaurier abballern müsst.

Second Extinsion im Stile von Left 4 Dead

Drei Spieler müssen auf einer offenen Map Aufträge erledigen, ihre Waffen upgraden und sich währenddessen gegen Horden von mutierten Dinos durchsetzen. Erste Stimmen ziehen hierbei einen Vergleich mit der Left 4 Dead-Reihe, in der man sich ebenfalls gegen Gegnerhorden wehren musste, während man Missionen erfüllt. Entwickelt wird der Dinoshooter von Systemic Reaction, einem hauseigenen ausgekoppelten Studio der Avalanche Studios Group. Weitere Infos zu diesem Projekt sollen in naher Zukunft folgen.

Quelle: Secondextinctiongame