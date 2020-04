Watch Dogs Legion – Könnte Launch-Titel für die Next-Gen Konsolen werden

Watch Dogs Legion ist der dritte Teil der Watch Dogs Reihe und erscheint in diesem Jahr. Laut VGC überlegt Ubisoft nun aber den Launch des Spiels etwas zu verändern. Denn einem Gerücht zufolge möchte der Publisher das Spiel direkt zum Start der neuen Konsolen herausbringen. Damit würde man, wie bereits Teil 1, einen Cross-Gen-Titel auf den Markt bringen.

Watch Dogs Legion sollte eigentlich schon längst verfügbar sein

Bereits am 06. März sollte das Spiel eigentlich für PC, PS4 und Xbox On erschienen sein. Doch Ubisoft wollte dem Team mehr Zeit für die Entwicklung geben. Gerade aufgrund der Corona-Situation wäre ein der Release-Zeitraum eigentlich nicht schlecht gewesen. Viele Menschen sind nun zuhause und spielen vermehrt Videospiele. Doch laut VGC möchte man den Titel unbedingt zum Launch der neuen Konsolen herausbringen. Selbst falls sich der Release der Next-Gen verzögern sollte. Nach aktuellen Stand können wir aber mit einem pünktlichen Release zum Jahresende rechnen. Somit dürfte Ubisoft dem Team die zusätzliche Zeit mitgeben, um den Titel an die Hardware der kommenden Maschinen anzupassen. Auch Rainbow Six: Quarantine und Gods & Monsters wurden vor einiger Zeit verschoben und werden für die zweite Jahreshälfte erwartet. Auch hier liegt der Verdacht nahe, dass Ubisoft diese Spiele erst zum Launch der neuen Konsolen veröffentlichen möchte. Für diese, als auch die genannten Spiele, gibt es jedoch noch kein konkretes Datum. Leut neuesten Gerüchten dürfen wir uns aber bereits im kommenden Monat auf digitale Events freuen, die hoffentlich neue Infos für uns bereithalten.

Watch Dogs Legion Standard Edition - [PlayStation 4] London der Zukunft: Erkunden Sie eine riesige offene Spielwelt und besuchen Sie bekannte Sehenswürdigkeiten in London

Jeder Charakter ist spielbar: Erleben Sie eine bahnbrechende Gameplay-Innovation, in der jeder Charakter den Sie treffen, sich Ihrem Team anschließen kann und über eine eigene Hintergrundgeschichte, Persönlichkeit und besondere Fähigkeiten verfügt

Hacking als Waffe: Verwenden Sie London's technische Infrastruktur, um die Kontrolle über bewaffnete Kampfdrohnen und getarnte Spinnen-Roboter zu erlangen. Mit dem neuen Augmented-Reality-Umhang schalten Sie Ihre Gegner wirkungsvoll aus

Zielgruppen-Bewertung: Unbekannt

Quelle: VGC