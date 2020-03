Xbox Game Pass – Bleeding Edge steht zur Verfügung

Hellblade-Entwickler Ninja Theory werkelt seit geraumer Zeit an dem Action-Titel Bleeding Edge. In Zusammenarbeit mit Microsoft veröffentlichte das britische Studio den Helden-Shooter nun offiziell für den PC als auch die Xbox One.

Bleeding Edge ist im Xbox Game Pass enthalten

Wie bereits zuvor angekündigt dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass ebenfalls über den kostenlosen Zugang zum Titel freuen. Wer das Abonnement nicht abgeschlossen hat, wird auf der Xbox One derzeit 29,99 EUR berappen müssen. PC-Spieler dürfen sowohl auf Steam als auch im offiziellen Microsoft Store zugreifen. Der Helden-Shooter läuft unter dem Xbox Play Anywhere-Programm, sodass Spieler problemlos auf beiden Plattformen spielen können. Sowohl Cross-Play als auch Cross-Save werden somit unterstützt.

Spielerisch erwarten euch in Bleeding Edge spannende 4vs4-Kämpfe, bei denen ihr eurer taktisches Know-how unter Beweis stellen dürft. In diversen Arena könnt ihr dann auf ein ausgiebiges Kombosystem zurückgreifen, das sich je nach Held gehörig unterscheidet.

Quelle: Xbox