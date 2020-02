Red Dead Redemption 2 – Seltsamer NPC lässt Community keine Ruhe

Seit kurzem kursiert auf reddit ein Video eines Users, der in Red Dead Redemption 2 nichts ahnend ein Gebäude verlässt. Wie man das aus dem Spiel so kennt, fängt natürlich ein NPC an herumzupöbeln. Ein weiterer mischt sich ein und was dann passiert, damit hat der Spieler nicht gerechnet.

Zuerst sieht es so aus, als wolle der zweite NPC mitmischen und ordentlich austeilen, da schleicht er sich plötzlich an. Innerhalb von Sekunden wendet sich das Blatt und er ersticht den Gegner des Spielers.

Das löste dieser kuriose Fall in Red Dead Redemption 2 aus

Für gewöhnlich sind NPCs in den Rockstar Spielen eher passiv, doch in diesem Fall ist das Ganze wohl anders gelaufen. Der Post des Users DMarlow310 auf reddit löste eine enorme Diskussion aus. Von Vermutungen dass es ein Bug sein, über die Theorie der Retter sei der mysteriöse, unauffindbare Gavin bis zu Überlegungen ob das Ganze extra so programmiert sei, ist unter dem Post alles zu finden.

Die User feierten dieses Phänomen und manche berichteten daraufhin von ähnlichen Erfahrungen. Offensichtlich ist die große Open World von Red Dead Redempion 2 noch lange nicht gänzlich erkundet und ausgekostet und man bleibt gespannt, ob dergleichen in Zukunft noch häufiger vorkommen wird.

Quelle: reddit