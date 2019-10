Mario Kart Tour – Neues Event mit König Buu Huu im Anmarsch

Pünktlich zu Halloween betritt König Buu Huu die Rennstrecke.

Im Rahmen des anstehenden Halloween-Festes plant Nintendo ein Event mit Luigis-Mansion-Bezug. Die Festivitäten starten dabei am 23. Oktober um 8 Uhr deutscher Zeit und laufen insgesamt ganze drei Wochen.

In dieser Zeit können Spieler auf König Buu Huu als Fahrer zugreifen und auf dem aus dem DS bekannten Luigis-Mansion-Kurs herumfahren.

Nintendo hatte zuletzt ein frisches Update für Mario Kart Tour angekündigt, welches unter anderem einen Multiplayer-Modus nachreichen soll. Wann dieses erscheint, ist bislang allerdings noch nicht bekannt.

King Boo is ready to make his royal entrance in the upcoming Halloween tour! He also comes with his own special skill that's surely fit for a king! #MarioKartTour pic.twitter.com/Aled45av70

In the dead of night, the roar of engines breaks the eerie silence…and the race is on! In the next tour, the Luigi's Mansion course from the Mario Kart DS game rises from its grave! Haunted houses aren't so scary when you race right through them! #MarioKartTour pic.twitter.com/VgyExVsGMD

— Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) October 20, 2019