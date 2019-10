The Division 2 – Am Wochenende kostenfrei spielbar

Ubisoft lädt ein weiteres Mal zu einem kostenlosen Testwochenende in The Division 2 ein.

The Division 2 kostenfrei

Publisher Ubisoft plant einmal mehr ein kostenfreies Testwochenende für The Division 2. Solltet ihr bis dato noch nicht in den Genuss des Loot-Shooters gekommen sein, bekommt ihr jetzt die wohl beste Möglichkeit dazu.

Das Spiel kann dazu ab sofort ohne zusätzliche Kosten heruntergeladenen werden. Die Testphase läuft noch bis zum 20. Oktober, euer Spielfortschrit kann anschließend natürlich in die Vollversion übernommen werden.

Im Rahmen des Updates Chapter 2 haben zudem eine Menge Optimierungen in The Division 2 Einzug gehalten. Diese sind auch in der Testphase enthalten.



Quelle: Playfront