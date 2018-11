Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Luigi’s Mansion + Mütze (Nintendo 3DS)

Das ursprüngliche Luigi’s Mansion, mit dem 2002 der Nintendo GameCube hierzulande an den Start ging, kommt als exklusives Remake für Nintendo 2DS & 3DS heraus. Die Neuauflage glänzt durch einen frischen Look und neue Funktionen. Dazu gehören zum Beispiel eine Karte, die auf dem unteren Bildschirm erscheint, sowie ein Boss Rush-Modus.

Was gibt es zu gewinnen?

Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Pakete mit einem 3DS Spiel und einer Schirmmütze zu Luigi‘s Mansion.

Gewinner 01 – 02: je 1x Paket mit einem 3DS Spiel und einer Schirmmütze zu Luigi‘s Mansion.

Was muss ich tun?

1.) Du bist ein Follower von uns bei Instagram, auf Twitter und Facebook.

2.) Dieses Mal musst Du etwas kreativer sein: Bastel Dir Deine eigene Luigi-Laterne und schicke uns davon ein Foto per E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de). Die Vorlage dafür findest du HIER.

Die Teilnahmebedingungen

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 14 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 15. November 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Alle E-Mail-Adressen und eingesendeten Informationen werden nach der Auslosung unwiderruflich gelöscht. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.