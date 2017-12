Fortnite – Auch im Battle Royal kann es besinnlich werden

Auch wenn die Welt von Fortnite zerstört ist, sollte man sich seiner Weihnachtsfreude nicht berauben lassen, daher wird sowohl im PVE- als auch im PVP Modus von Fortnite Weihnachten gefeiert. Denn nicht nur die Gamer selbst, begeben sich in eine weihnachtliche Stimmung auch die zahlreichen Gegner hüllen sich in weihnachtliche Trachten. Doch schauen wir uns die Beschwerung mal genauer an.

Wie sagen Zombies “Frohe Weihnachten”?

In den jeweiligen Modi erwarten die Spieler neue Events, so auch im Modus “Rettet die Welt”. Hier treten Spieler gegen Zombies an und müssen wie der Titel es schon verrät, die Welt schützen. Doch was ist hier nun neu? Naja – auch die Zombies haben einen Sinn für Weihnachten und haben sich daher ordentlich in Schale geworfen. Sie tragen Rote Bommelmützen oder haben sich direkt mal als Weihnachtszombie verkleidet und werfen euch explodierende Geschenke an den Kopf.

Desweiteren erwarten euch deutlich stärkere Minibosse, aber auch der Modus “Überlebe den Sturm” wirft sein winterliches Gewand über und kommt mit ganz neuen Gegnern daher. Bei all den schönen Kostümen, bekommt sicher auch der eine oder andere Spieler Lust darauf sich zu verkleiden. Verdient euch daher ein paar Schneeflocken-Tickets und kauft euch dafür im Shop passende Cosmetics im Winterlook. Oder holt euch direkt einen der neuen Weihnachtsskins für euren Helden. Wer allerdings nicht so viel von all dem bunten Trubel hält und kein Wert auf neue Skins legt, kann sich auch einfach eine Schneeballkanone, bzw. einen Schneeball Werfer bauen und diesen sogar im Battle-Royale-Modus einsetzen.

Season 2 im Battle Royale Modus

Auch im Battle-Royale-Modus regt sich einiges, dieses startet nun in die zweite Season und startet direkt mit einem neuen Battle-Pass, welcher mit der Echtgeld-Währung “V-Bucks” erworben werden kann. Mit dem Pass erhaltet ihr direkt mal ein paar neue kosmetische Items und mit den Punkten die ihr im Spiel verdient, könnt ihr diesen Pass dann weiter aufwerten. Mit jeden aufgestiegenen Level, soll es dann ein weiteren Item geschenkt geben. Beachtet hierbei, dass es sich lediglich um kosmetische Items handelt, durch den Battle-Pass erhält man keinen spielerischen Vorteil.

Quelle: epicgames