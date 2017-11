Gewinnspiel – Wir verlosen 2x New Style Boutique 3 Styling Star

In „Nintendo präsentiert: New Style Boutique 3 – Styling Star“ für Systeme der Nintendo 3DS-Familie leitet man seine eigene Boutique, trifft Kunden und findet schicke Outfits für sie. Diesmal entwickeln sich die Geschichten der Kunden anders, je nachdem, welches Outfit man für sie auswählt. Man kann aus über 20.000 Modeartikeln auswählen und somit die passenden Looks für jede Situation kreieren. Als angehender Trendsetter mit großen Träumen übernimmst du eine heruntergekommene Boutique, wendest ihr Schicksal und entwickelst dich zur begehrtesten und einflussreichsten Stilikone. Kunden, die dein Geschäft besuchen, wünschen sich Tipps zur aktuellen Mode. Du musst genau hinhören, was sie möchten, und dann das perfekte Outfit für sie zusammenstellen.

In Zusammenarbeit mit Nintendo verlosen wir zwei Mal New Style Boutique 3 Styling Star für den Nintendo 3DS.

Gewinner 1 und 2: je einmal New Style Boutique 3 Styling Star für Nintendo 3DS

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Welche Farbe hat die Jacke von der letzten Person im Trailer?

Lade dir hier direkt die kostenlose Demo zum Spiel aus dem e-Shop herunter und mache dir selbst ein Bild von der Boutique:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 14 Jahren möglich. Teilnahmeschluss ist der 20. November 2017.

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.